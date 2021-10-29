«توكلنا»: 5 خطوات لإلغاء تصريح العمرة.. وشروط لإصداره

الرياض - محمد عبدالله - أوضح تطبيق «توكلنا»، خطوات إلغاء تصريح العمرة وشروط إصداره، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أريد ألغي تصريح عمرة بسبب ظرف طارئ كيف الطريقة؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي تطبيق توكلنا عبر موقع «تويتر»: «لإلغاء تصريح العمرة، من الخدمات، الوصول إلى خدمات الحج والعمرة، يتم اختيار التصاريح، الضغط على تصريح ليتم عرض بياناته ومن ثم الضغط على إلغاء التصريح».

وعن شروط إصدار تصريح العمرة قال: «شروط إصدار تصريح اعتمرنا عن طريق توكلنا: ١-الحالة الصحية لابد أن يكون محصّن جرعتين ، 2- العمر 12 فأعلى، 3- أن يكون موجودًا داخل المملكة».

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