82.6 مليون جرعة لقاح كورونا بدول الخليج منها 45.7 مليون بالسعودية

الرياض - محمد عبدالله - اعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوز 82.6 مليون جرعة، فيما أعلنت وزارة الصحة أن لقاحات كورونا بالمملكة تخطت 45.7 مليون جرعة.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الخميس، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2,520,656) إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2,492,594) حالة، وإجمالي حالات الوفاة (19,497) حالة.

وأشار إلى أن إجمالي لقاحات كورونا المعطاة بدول الخليج العربية بلغ (82,682,297) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وفي دول الخليج مجتمعة بلغت 98.9%.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة، أمس، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة إلى ( 45707658 ) جرعة، عبر اكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق.

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