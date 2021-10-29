بالفيديو.. متخصصون بالزراعة يحذرون من نبتة سامة تُزرع بالمنازل

الرياض - محمد عبدالله - حذر متخصصون في الزراعة من نبتة الداتورا، التي قد توجد بالمشاتل أو بجوار نباتات الزينة؛ حيث تعد من أكثر النباتات سمّية في المنازل.

وقال أحد المتخصصين بالزراعة في تقرير لقناة الإخبارية بثته من الأحساء، إن نبتة الداتورا سميتها عالية جدا وأكثر من الدفنة وغيرها من النباتات السامة، ويجب إزالتها من أي مشتل أو نباتات بالبيت.

من جانبه، قال متخصص زراعي آخر، إن النباتات الضارة تختلف درجة سميتها بين البسيطة والمتوسطة والعالية، ومنها ما يؤثر على الجهاز الهضمي ومنها ما يؤثر على الجهاز التنفسي، وبعضها يؤثر على الجلد محدثا تهيجات به.

وأشار إلى أن تأثر الشخص بالنباتات السامة، يتطلب تعرضه لكمية كبيرة من هذه النباتات.

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