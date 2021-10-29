دولة تسجل أول إصابة بكورونا منذ بدء الجائحة

سجلت مملكة تونجا التي تقع جنوب المحيط الهادئ أول إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد رئيس وزراء تونجا " بوهيفا تويونيتوا" في مؤتمر صحفي اليوم أن حالة الإصابة المسجلة تعود إلى راكب جاء في رحلة عودة من مدينة كرايستشيرش، الواقعة في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا, وقد تم عزل المصاب وجميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، ووضعهم في الحجر الصحي منذ وصولهم يوم الأربعاء.

وقد أغلقت تونجا حدودها مع بداية تفشي الوباء عالميًا، ولم تسجل أي إصابة بكورونا في السابق.

يذكر أن نحو 48 % من السكان المؤهلين في تونجا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بينما حصل 31 % على تطعيم كامل.