50 ألف ريال غرامات على مخالفين لنظام الرفق بالحيوان

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن فرض غرامات مالية بلغت قيمتها 50 ألف ريال على مخالفين لنظام الرفق بالحيوان شملت أفرادا ومنشآت. أوضحت الوزارة أن المخالفات تضمنت تعذيب الحيوانات، وعدم توفير الغذاء، وعدم علاج الحيوان المريض، وعدم توفير أرضية مناسبة ومكان ملائم، وعرض وبيع حيوانات مريضة ورضيعة قبل سن الفطام.



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