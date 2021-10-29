شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. انطلاق المؤتمر العالمي الافتراضي الأول لقضايا الطب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - يشمل العديد من الموضوعات الطبية المتخصصة

- استعراض الأفكار والمشاريع المبتكرة

انطلق المؤتمر العلمي الافتراضي العالمي الأول، والذي تنظمه الجمعية السعودية للاستعاضة السنية، حيث افتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية من الدكتور منصور عسيري رئيس الجمعية، رحب فيها بالحضور من مختلف دول العالم.

كما عبر رئيس المؤتمر الدكتور سليمان الجهني، عن شكره وامتنانه للجهات المشاركة والمتحدثين في المؤتمر، وكذلك للشركات الراعية واللجان المنظمة متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

من جانبها أشارت خلود العالي، رئيسة اللجنة العلمية عن مواضيع المؤتمر والبرنامج العلمي، والذي يشمل العديد من الموضوعات الطبية المتخصصة، مشيرة إلى أن المتحدثين سيتعرضون للعديد من الأفكار والمشاريع المبتكرة سواء من خلال المحاضرات، أو عروض الملصقات العلمية.

ولفتت إلى أنها تهدف إلى إثراء وتشجيع الجانب البحثي لدي الممارسين في طب الأسنان بصفه عامة، والاستعاضة السنية خاصة، وذلك على مدار ثلاث أيام.

الجدير بالذكر، أن المؤتمر معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بـ ٢٤ ساعة تعليم مستمر.