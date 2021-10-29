ماذا يحدث للعينين عند استخدام النظارات الشمسية المقلدة؟..”الغذاء والدواء” توضح

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:
أوضحت هيئة الغذاء والدواء، أضرار ومخاطر النظارات الشمسية المقلدة على العينين، مشددة على ضرورة شرائها من الموزعين المعتمدين.
وقالت “هيئة الغذاء” عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن الله وهب حدقة العين القدرة على التكيف مع الضوء المحيط بها، مشيرًا إلى أنها تضيق عند التعرض للشمس لتقلل من دخول الضوء للعينين، بينما تتوسع في الأماكن المظلمة لتسمح بمرور الضوء بنسبة أعلى.
وأضافت: “عند استخدام نظارات شمسية رديئة الجودة تتوسع حدقة العين كما يحصل في الظلام وحينها ستسمح بمرور قدر أكبر من أشعة الشمس بما فيها الأشعة فوق البنفسجية”.
وطالبت بشراء النظارات الشمسية من الموزعين المعتمدين مثل مراكز البصريات المرخصة من وزارة الصحة، وتجنب الشراء من نقاط توزيع غير معروفة أو غير مضمونة.
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