محمد بن مسعود - الدمام - 29 أكتوبر 2021 – 23 ربيع الأول 1443 03:48 PM “الجفري” رئيساً و”خياط” نائباً.. اعتماد أعضاء الدورة الجديدة لـ”أجياد” “الجفري” رئيساً و”خياط” نائباً.. اعتماد أعضاء الدورة الجديدة لـ”أجياد” عقدت الجمعية العمومية بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد، جلستها العادية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد، ذلك بحضور ممثلي مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة في مقر الجمعية الواقع بحي الهجرة في مكة المكرمة. وتم ترشيح كل من: الدكتور عصام بن هاشم الجفري رئيسًا، والدكتور فؤاد أحمد خياط نائبًا للرئيس، والدكتور عاصم عبده إبراهيم بابعير مسؤولاً مالياً، ومنصور حسن فاسي عضواً، وعناية حسن كوشك عضوا، وفايز عايض العتيبي عضوًا، وياسر محمد الحربي عضوًا. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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