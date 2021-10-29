56 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة الموافق 29/10/2021، عن تسجيل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.
وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 49 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 537,502 ، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 548,530، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8790 حالة.
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