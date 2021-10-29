“الطريس” يقود مباراة أستراليا وإندونيسيا في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً

محمد بن مسعود - الدمام - أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للحكم الدولي السعودي خالد الطريس قيادة مباراة أستراليا وإندونيسيا المقررة اليوم الجمعة ضمن المجموعة السابعة من تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا المقررة في أوزبكستان.

ويحتاج المنتخب الأسترالي فقط لنتيجة التعادل من أجل حسم صدارة المجموعة، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11.