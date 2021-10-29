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السعودية | 56 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة الموافق 29/10/2021، عن تسجيل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 49 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 537,502 ، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 548,530، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8790 حالة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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