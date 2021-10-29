شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الرياض .. منطقة المربع تستقطب الموهوبين السعوديين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علاوة على ما تحويه منطقة "المربع"، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، من فعاليات ترفيهية واحتضانها أفخم العلامات التجارية من محلات ومطاعم ومقاهٍ راقية، فإنها تشكل أيضًا بيئة محفزة لإبراز الأعمال الفنية لعدد من المواهب السعودية

وقد خُصصت للفن بأنواعه في المنطقة مساحة لعرض الأعمال الوطنية، كالفن التجريدي الذي يعتمد على نماذج وأشكال وزوايا مجردة، لا تشبه المشخصات والمرئيات في صورتها الحقيقية الواقعية.

ومن الأعمال المشاركة في منطقة "المربع" 10 لوحات للفنان التجريدي فهد الحسن، وقد جذبت معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ خلال إحدى جولاته الميدانية، إذ استُعرضت في ركن بالجهة الشرقية من المنطقة على مساحة 16م2، وهو ما يؤكد دعم الموسم للكوادر الشابة، وصقل مواهبهم ومنحهم الفرصة لتقديم ما لديهم من إبداع.

وقال الحسن بأن موهبته بدأت منذ 8 أعوام، ووظف مهاراته في موسم الرياض 2021 الذي منحه فرصة المشاركة وتقديم أعماله للزوار، مضيفًا أن بداياته كانت بعرض رسوماته التي انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن أصبحت واقعًا حقيقيًا على أرض الميدان، وهو ما منحه دافعًا للمواصلة في عالم الفن التجريدي.

وحَكَت اللوحات المعروضة في الركن العديد من الصور والقصص، إذ توحي كل لوحة بقصة مختلفة عن الأخرى، بالاعتماد على صور وأشكال مستوحاة من الخيال. وأضاف الحسن بأن إبداعات الفنون لا تنضب، ويستطيع تكوين رسومات هندسية من الخيال تعكس مدى جمال الرؤية البصرية، مؤكدًا أن مشاركته في منطقة "المربع" نجاحٌ كبيرٌ وإنجازٌ بحد ذاته، والفعاليات تهدف إلى استقطاب كافة شرائح المجتمع.