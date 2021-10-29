بحزمة من الفعاليات.. “الثقافة” تحتفي بشارع السويلم

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن مبادرات برنامج “جودة الحياة” لتحقيق رؤية 2030

أعلنت وزارة الثقافة إطلاق فعالية شارع السويلم- وسط الرياض، بدءاً من يوم غد السبت، لمدة 24 أسبوعاً، حيث سيتم إغلاق الشارع بالكامل لمدة يوم واحد من كل أسبوع؛ ليكون مخصّصاً للمشاة فقط، وتُقام فيه فعاليات وأنشطة ثقافية متنوعة تستهدف الأطفال والعائلة، وذلك ضمن مبادرات برنامج “جودة الحياة”؛ أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتقام الفعاليات، كل يوم سبت، من الساعة 4م حتى الساعة 11م، وتتضمن عروضاً مسرحية، وورش عمل، وعروضاً جائلة، ومنطقة مطاعم، ومنطقة ألعاب أطفال، إضافة إلى عديد من الفعاليات المميزة، التي ستنفذها وزارة الثقافة، بالمشاركة مع هيئاتها الثقافية، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، بمشاركة من المحال المتنوّعة في شارع السويلم.

يأتي مشروع فعالية شارع السويلم لإعادة إحياء الإرث الثقافي لهذا الشارع التاريخي، ضمن جهودها لتعزيز الحضور الثقافي في حياة المجتمع، والاحتفاء بتاريخ هذا الشارع الذي ارتبط بذاكرة سكان الرياض بالفرح والألعاب والهدايا، وذلك عبر حزمة من الفعاليات التي تهدف إلى التعريف بالشارع وقيمته ومكانته التاريخية.