محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق: أصدرت إدارة مرور منطقة الرياض؛ تنويها بأنه سيتم تفعيل التحويلة المرورية الواقعة على طريق العروبة من أجل استكمال الأعمال الإنشائية لحديقة الملك سلمان. وأضافت إدارة المرور أن تفعيل التحويلة سيكون ابتداءً من يوم السبت 30 أكتوبر الجاري، وفق الخريطة الموضحة بالفيديو المرفق. وأوضحت أن التحويلة تشمل المسارين على الطريق، داعية المواطنين والمقيمين لاستخدام مسار التحويلة البديلة.

كانت هذه تفاصيل خبر بدءًا من الغد.. المرور: تفعيل تحويلة بطريق العروبة لاستكمال الإنشاءات بحديقة الملك سلمان بالرياض (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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