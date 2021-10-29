محافظ البكيرية يتفقد مشروع مقر جمعية تحفيظ القرآن  

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – القصيم:
قام محافظ البكيرية محمد بن علي العريفي، بزيارة تفقدية لمشروع مبنى الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم الإداري .
وفور وصوله كان في استقباله فضيلة الدكتور عبدالله بن حمد اللحيدان رئيس مجلس إدارة الجمعية ونائبه الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله النملة ومدير الجمعية الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجري حيث اطلع “العريفي” على تفاصيل مشروع المقر الإداري للجمعية ويشمل : أقسام إدارية “رجالية – نسائية ” بالإضافة صالات للاجتماعات والتدريب.
وفي نهاية الزيارة التفقدية أعرب محافظ البكيرية عن شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله بن حمد اللحيدان وأعضاء المجلس ومدير الجمعية ومنسوبيها لجهودهم في خدمة كتاب الله والداعمين للمشروع مؤسسة مزن الخيرية والشيخ فهد الراجحي ووالدته بالبركة على دعمهم والذي بلغ مليون ومئتي ألف ريال، داعيًا الله أن يخلف عليهم ما أنفقوا في خدمة كتاب الله.
من جهته عبر رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله بن حمد اللحيدان عن شكره لسعادة المحافظ على هذه الزيارة ومتابعته المستمرة لمشاريع الجمعية وبرامجها وبين “اللحيدان” أن المتبقي للمشروع مليون وثمان مائة ريال من قيمة المشروع .
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