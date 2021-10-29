العجلان: الترخيص لمقار الحجر الصحي يحل مشكلة نقص العمالة بسبب كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، عجلان بن عبد العزيز العجلان، بإعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية، البدء بإصدار التراخيص لمقار الحجر الصحي المؤسسي المؤهلة لاستضافة القادمين من خارج المملكة من عمالة الشركات غير المحصنين.

وقال العجلان، إن القرار يعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، للحد من جائحة كورونا وتأثيرها على قطاع الأعمال السعودي.

وأضاف، أن هذا القرار يأتي بعد رفع الاتحاد للجهات المختصة بمطالب المنشآت وبخاصة شركات المقاولات، لحل مشكلة دخول العمالة من الدول المعلق منها القدوم للمملكة بسبب جائحة كورونا، وتضمن ذلك السماح للعمالة بالدخول دون المرور على دولة أخرى والسماح للشركات بالحصول على ترخيص تجهيز حجر مؤسسي خاص بها.

وأشار العجلان إلى أن هذا القرار سيسهم بشكل كبير في حل مشاكل نقص العمالة التي واجهتها الشركات خلال الفترة الماضية بسبب الجائحة.

من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في الاتحاد، حمد بن حمود الحماد، إن قرار البدء بإصدار التراخيص لمقار الحجر الصحي المؤسسي سيدعم عمل شركات قطاع المقاولات ويعزز من قدرتها على الإيفاء بالتزامها تجاه تنفيذ المشاريع التنموية المتعاقدة لإنجازها مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية.

ودعا شركات المقاولات للالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية الخاصة بمساكن الحجر الصحي، والاطلاع على إجراءات طلب واعتماد مقار الحجر الصحي المؤسسي التي حددتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، من خلال زيارة موقع (بلدي) عبر الرابط التالي اضغط هنا.

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بدء ترخيص مقار الحجر الصحي المؤسسي لاستضافة القادمين من خارج المملكة