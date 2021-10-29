3 مبادرات تقود الرياض لثالث أذكى مدينة في مجموعة العشرين

الرياض - محمد عبدالله - كشفت أمانة منطقة الرياض، عن الخطوات المتسارعة التي نفذتها على ارض الواقع، لتحتل المرتبة الثالثة كأذكى مدينة في مجموعة العشرين والمرتبة الـ30 عالميًا.

وذكرت الأمانة –عبر تويتر- أن مدينة الرياض تقدمت 23 مركزا خلال عام واحد في مؤشر (IMD) للمدن الذكية لعام 2021م، والذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وأشارت إلى ان أبرز المبادرات الذكية التي تم إطلاقها بالرياض، تضمنت: مبادرة رمز الاستجابة السريعة (كيو آر كود) على واجهات المحلات التجارية، ومبادرة اللوحات الإعلانية الرقمية في الطرق والجسور والأنفاق، ومبادرة اللوحات التفاعلية على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز.

يُذكر ان المدينة المنورة تم إدراجها كثاني مدينة سعودية ذكية بعد الرياض، حيث احتلت المرتبة 73 عالميًا والرابعة عربيًا.

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