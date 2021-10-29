بالفيديو.. تعرَّف على مناطق هطول الأمطار والرياح.. اليوم

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة.

وأشار المركز (وفقًا للإخبارية) إلى أن الأمطار المتوقعة تشمل منطقتي جازان وعسير، وقد تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضحت الأرصاد أن السماء ستكون غائمة قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق: حائل والجوف والحدود الشمالية، فيما تشهد منطقتا الرياض والقصيم رياحا نشطة وأتربة مثارة.

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