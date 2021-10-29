اختفت خلال ذهابها للبقالة.. والد مفقودة حي الفيصلية يروي القصة

الرياض - محمد عبدالله - قال والد الطفلة المفقودة بحي الفيصلية في الرياض، فاطمة عبد العزيز، لـ«عاجل»، إن ابنته يتيمة الأم وخرجت لشراء البقالة ولم تعد حتى الآن، مؤكدًا أنها ليست مريضة نفسية.

وأضاف الأب، أن ابنته يبلغ طولها 150 سم ووزنها 42 كجم، موضحا أن جوالها ليس به شريحة.

وأوضح الأب، أنه كان في العمل عند اختفاء ابنته، وأنها نادرا ما تذهب لشراء البقالة؛ حيث خرجت أول أمس الأربعاء بعد أن استأذنت شقيقتها الكبرى، ولم تعد حتى الآن.

وأشار إلى أن ابنته لم تصل إلى محل البقالة عقب خروجها من البيت، موضحا أنه قدم بلاغًا بالبحث عنها في شرطة الشمالية.

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