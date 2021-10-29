المرور: سداد جميع المخالفات شرط لإجراء أي تعامل عبر منصة «أبشر»

الرياض - محمد عبدالله - جدد المرور السعودي، التذكير، بضرورة سداد جميع المخالفات المرورية لإجراء أي تعامل عبر منصة (أبشر).

وأوضح المرور ، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن «التعليمات تنص على تسديد كل مخالفة لوحدها، مع ضرورة تسديد كامل المخالفات لتتمكن من القيام بأي إجراء عبر بوابة (أبشر)».

وقال المواطن في اسفساره: هل يمكن سداد المخالفات المرورية على دفعات أم لابد من تسديدها مرة واحدة؟

في السياق ذاته، ذكر المرور أنه يلزم سداد المخالفات لتجديد الاستمارة، موضحًا أن عدم تجديد رخصة السير في وقتها وبعد انتهاء مهلة الـ60 يومًا، ينتج عنه غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة.

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