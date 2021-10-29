«عسيري» يوضح 4 حقائق حول فحص الأجسام المضادة لكورونا في الدم

الرياض - محمد عبدالله - أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، أنه إذا جاء فحص الأجسام المضادة لفيروس كورونا في الدم إيجابيًا فإن ذلك لا يعني أن لديك مناعة.

وأضاف عسيري، عبر حسابه بتويتر: «فحص الأجسام المضادة لكوفيد في الدم.. النتيجة الايجابية لا تعني أن لديك مناعة، والنتيجة السلبية لا تعني أنه ليس لديك مناعة، كما أن النتيجة السلبية لا تعني أن اللقاح الذي أخذته غير فعال».

وتابع أن الشيء الوحيد المؤكد هو أن النتيجة الايجابية في شخص لم يحصل على اللقاح تعني حدوث إصابة سابقة.

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