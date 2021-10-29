بالصور.. غسيل وتعطير 1500 سجادة بالحرم المكي أسبوعيًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها تقوم بعمليات تنظيف وتعقيم وتعطير سجاد المسجد الحرام على مدار الساعة، وغسل (1500) سجادة أسبوعيًا، داخل مغسلة السجاد التابعة للرئاسة العامة.

وقال مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، جابر الودعاني، إنه في ظل الجهود المبذولة والدعم غير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، فقد أنشأت الرئاسة العامة في حي «كدي»، مغسلة مخصصة لغسيل وتنظيف سجاد المسجد الحرام، مجهزة بأحدث الوسائل والمعدات المتخصصة في مجال التنظيف وغسيل وصيانة الفرش بتقنية عالية.

ويقوم على المغسلة فريق من المختصين يشرفون على هذه الأعمال للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة، والتأكد من خلوها من أية عيوب، حيث يتم تزويد المسجد الحرام بـ (2000) سجادة أسبوعياً من داخل المغسلة، ونقل (2000) سجادة من المسجد الحرام، إلى المغسلة.

وأضاف الودعاني، أن المرحلة الأولى من غسل السجاد تبدأ بإزالة الأتربة والغبار والنمش من السجاد آليا بتقنية عالية الجودة، ثم المرحلة الثانية غسل وتعقيم السجاد آلياً بمطهرات وماء ومنظفات خاصة، ثم تشطيف السجاد بالماء لإزالة الصابون، ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي إدخال السجاد في أنابيب خاصة لتجفيفه من الماء، وفي المرحلة الرابعة والأخيرة يتم رفع السجاد على مناشر تحت أشعة الشمس والهواء النقي مزودة بمراوح لتسريع عملية التجفيف يتم بعدها كنس السجاد بمكانس حديثة خاصة، ثم عمليات التعقيم والتعطير بماء الورد الطبيعي ثم التغليف والتخزين.

وأشار إلى أنه يتم غسل (240) مترًا في الساعة الواحدة، ثم تخزينها في مستودعات خاصة لحفظها، ويوجد داخل المستودع (26) ألف سجادة جاهزة للنقل إلى المسجد الحرام.

وأوضح ان المغسلة تحتوي على معمل مجهز بأحداث الآلات لصيانة السجاد من التلف، ليتم إعادة تأهيل السجاد وإعادته لما كان عليه، وكما يوجد داخل المسجد الحرام ماكينات لغسل السجاد بشكل مباشر وعاجل إضافة إلى كنسه وتنظيفه وتعقيمه على مدار الساعة من خلال فرق متخصصة تقوم بترتيب السجاد ليكون اتجاهه إلى القبلة.

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