بالفيديو.. هل قراءة سورة البقرة عن طريق التليفزيون له تأثير في تحصين البيت؟.. الشيخ الخثلان يُجيب

الرياض - محمد عبدالله - قال الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، د. سعد الخثلان، إن قراءة سورة البقرة عن طريق الأجهزة الحديثة مثل القنوات التليفزيونية، له نفس التأثير في تحصين البيت.

وتابع الشيخ الخثلان –عبر قناة الرسالة- قائلًا: «الظاهر أنه كذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (البيت الذي يُقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان)».

وأوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «يقرأ» سواء كان القارئ رجلًا او امرأة أو طفلا، أو عبر جهاز التسجيل أو عن طريق قناة تليفزيونية أو بأي وسيلة كانت، المهم أن تقرأ في البيت سورة البقرة.

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