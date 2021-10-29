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إدارة الأمن الصناعي بينبع الصناعية تنفّذ فرضية للتعامل مع تسرب المواد الخطرة

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الرياض - محمد عبدالله - نفذت إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بمحافظة ينبع أمس فرضية تدريبية للتعامل مع حوادث تسرب المواد الخطرة في مدينة ينبع الصناعية.

ونفّذت الفرضية ضمن خطط الإخلاء والطوارئ المشتركة بين الدفاع المدني وإدارة الأمن الصناعي بالهيئة الملكية، وبمشاركة برنامج الخدمات الصحية بغرض مواجهة كافة الحوادث التي قد تحدث في مدينة ينبع الصناعية، ورفع مستوى الاستعداد والتدخل السـريع لاحتواء الموقف، إضافة إلى جاهزية الأفراد وتأمين الآليات والمعدات اللازمة، وتقييم قدرات الاستجابة والتدريب اللازم والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنفاذ المهام.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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