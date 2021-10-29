بالفيديو.. «باحث في الأمصال» يحذر من انتشار سريع لمتحور دلتا في الشتاء.. ويوضِّح السبب

الرياض - محمد عبدالله - حذر الباحث في علوم الأمصال البكتيرية والفيروسية، د. علي فطوم، من أن الشتاء سيشهد إصابات أكبر بفيروس كورونا، بسبب تجمع الأشخاص في الأماكن المغلقة.

وقال الباحث في علوم الأمصال لـ«العربية» إن الشيء الخطير في الشتاء هو التصرفات الإنسانية التي تتضمن اجتماع الناس بأعداد كبيرة في أماكن مغلقة لفترات طويلة، وقلة الخروج لأماكن الهواء الطلق، وبالتالي ستكون إمكانية انتقال الفيروس أكبر.

وأضاف أن الشتاء يأتي في ظل ظروف انتشار متحور (دلتا)، وهو سريع الانتشار وذو كفاءة عالية، مقارنة مع الشتاء الماضي الذي كان يوجد به الفيروس الأساسي ومتحور (الفا) وهو أقل شراسة من متحور (دلتا).

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