وفاة وانتشال 4 أطفال بانهيار بناء في محافظة حماة وسط سوريا

محمد بن مسعود - الدمام - توفيت امرأة وابنتها وأصيب 5 آخرون من عائلة واحدة جراء سقوط بناء مؤلف من طابقين في أحد أحياء مدينة حماة، وسط سوريا.
أفاد مراسل “سبوتنيك” في حماة، بأن فرق الإطفاء والدفاع المدني بالتعاون مع الجهات المعنية تمكنوا ومن انتشال عائلة كاملة علقت تحت الأنقاض نتيجة انهيار بناء مؤلف من طابقين مشاد بشكل مخالف في منطقة مشاع النقارنة بمدينة حماة.
© Sputnik . Basil Shartouh
انهيار مبنى في مدينة حماة، سوريا 29 أكتوبر 2021
بينما أكد محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي، في تصريح خاص لـ “سبوتنيك”، استنفار كامل الجهات المعنية في المحافظة لحظة الإبلاغ عن سقوط بناء في أحد الأحياء المحيط مدينة حماة.
© Sputnik . Basil Shartouh
انهيار مبنى في مدينة حماة، سوريا 29 أكتوبر 2021
وأضاف كريشاتي: “تم انتشال 4 أطفال ووالدهم من تحت الأنقاض وهم على قيد الحياة، ونقلهم إلى مشفى حماة الوطني وتقديم الإسعافات اللازمة لهم”.
© Sputnik . Basil Shartouh
انهيار مبنى في مدينة حماة، سوريا 29 أكتوبر 2021
وحول سبب انهيار البناء، قال محافظ حماة إن “البناء مشيد بشكل مخالف في منطقة زراعية غير مخصصة للبناء، وقد تم إلقاء القبض على متعهد البناء وإحالته إلى القضاء المختص، كما تم تشكل لجنة مختصة للتحقيق في ملابسات الحادثة وكيفية السماح بإشادة مثل هذه الأبنية على أراضي منطقة مخالفة لا تصلح للسكن”.
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