محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:
أكد عبد الله بن مفرح عسيري استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة أنه لا يوجد علاقة بين نتائج فحص كورونا في الدم وبين قوة المناعة وضعفها.
وقال عسيري عبر حسابه على موقع “تويتر” إن النتيجة الإيجابية لا تعني ان لديك مناعة، النتيجة السلبية لا تعني أنه ليس لديك مناعة، النتيجة السلبية لا تعني أن اللقاح الذي أخذته غير فعال.
وأضاف عسيري أن الشي الوحيد المؤكد هو أن النتيجة الإيجابية في شخص لم يحصل على اللقاح تعني حدوث إصابة سابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر استشاري: النتيجة الإيجابية لمن لم يحصل على اللقاح تعني حدوث إصابة سابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.