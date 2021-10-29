وزير الخارجية الصيني يعتزم المشاركة في قمة "مجموعة العشرين" في روما

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الجمعة، اعتزام وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، المشاركة في قمة مجموعة العشرين كممثل خاص للرئيس الصيني، شي جين بينغ.

موسكو – سبوتنيك. جاء ذلك في إفادة صحفية أدلى بها وانغ ون بي، قال فيها “سيشارك وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، كممثل خاص للرئيس الصيني شي جين بينغ، في قمة مجموعة العشرين في روما”.

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وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أعلنت اليوم، أن شي جين بينغ، سيشارك في قمة مجموعة العشرين عبر الفيديو، حيث سيلقي كلمة مهمة.

وتابع وانغ ون بي، قائلا: “بصفتها المنصة الرئيسية للتعاون الاقتصادي الدولي، يجب على مجموعة العشرين الالتزام بالتعددية، وتعزيز روح التماسك والتعاون، والسعي لإيجاد أرضية مشتركة حتى عندما تستمر الخلافات، وبناء توافق في الآراء بشأن مكافحة الوباء، واستعادة الاقتصاد العالمي وتعزيز التنمية المستدامة الشاملة”.

يشار إلى أنه سيتعين على دول مجموعة العشرين توحيد قواها لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، موضحا أن: “الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لتعزيز نجاح قمة مجموعة العشرين في روما، لتقديم مساهمة إيجابية في تحقيق انتصار مبكر للعالم بأسره على الوباء، وكذلك لضمان الاستقرار والانتعاش والنمو في العالم”.

يذكر أن مجموعة العشرين تتألف من: المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، إيطاليا، السعودية، تركيا، الأرجنتين، فرنسا، ألمانيا، الهند، وإندونيسيا، كما تضم اليابان، المكسيك، روسيا، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين، وصندوق النقد والبنك، الدوليين.

وكانت مجموعة العشرين قد تأسست عام 1999، بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة، بهدف تعزيز الحوار البناء بينها، بعد الأزمات المالية في التسعينيات.