هدف عالمي في الدوري الأمريكي… فيديو

محمد بن مسعود - الدمام - انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهدف عالمي سجله لاعب فريق بورتلاند تمبرز الذي يلعب في الدوري الأمريكي، الكولومبي ديرون أسبريلا.
وأظهر الفيديو المنشور استغلال المهاجم خطأ حارس الفريق المنافس ليسجّل “هدفاً أكروباتياً”، أعاد إلى الأذهان الهدف الذي سجّله المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، في مرمى إنكلترا، عام 2012، حين استغل هو الآخر خروج الحارس جو هارت من مرماه.
ونشر الحساب الرسمي للدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) على موقع “تويتر”، فيديو الهدف، معلقاً عليه: “هل تمزح؟ أسبريلا بلمسة نهائية مذهلة”.
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