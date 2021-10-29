قطيع من الكنغر يقتحم ملعب غولف… فيديو

محمد بن مسعود - الدمام - يتعرض الرياضيون عمومًا ولاعبو الغولف بشكل خاص إلى العديد من المواقف العرضية أثناء ممارستهم للرياضة، كالطقس العاصف، ووجود بعض الحيوانات الصغيرة كالأرانب أو السناجب في حفر اللعب.

وواجهت اللاعبة الأسترالية ويندي بويك موقفًا أكثر غرابة عن كل ماسبق، عندما كانت على وشك لعب رياضتها المحببة (الغولف) في نادي “أرونديل هيلز” الريفي في غولد كوست في أستراليا.

وتم إيقاف بويك عندما اقتحمت مجموعة من حيوانات الكنغر عددها 15 للملعب، قبل أن تستقر أمامها مباشرة.

وعلقت: “هذا لا يحدث إلا في أستراليا، لم أصادف في حياتي مثل هذا الموقف. كانت الحيوانات بعيدة عني وفجأة عندما كنت أهم بالتسديد قفزت حيوانات الكنغر الواحدة بعد الأخرى ووقفت المجموعة أمامي تنتظر التسديدة”.

​وبدلاً من أن تنزعج من الحيوانات المسترخية في البقعة التي كانت تحاول التصويب إليها، رأت بويك الجانب المرح، وضحكت بينما كان شريكها في اللعب يصور اللحظة الفريدة.

في غضون ساعات قليلة من نشر مقطع الفيديو لهذه الحادثة، حقق المقطع أكثر من 400000 مشاهدة، و1800 مشاركة و11000 إعجاب.