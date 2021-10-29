تكليف وزير التعليم العالي المصري بمهام وزارة الصحة

محمد بن مسعود - الدمام - كلف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، بإدارة مهام وزارة الصحة لحين عودة الوزيرة هالة زايد.
ووفقا لقرار رئيس الوزراء المصري الصادر اليوم الجمعة، والذي نشره موقع مصراوي فإن عبدالغفار الذي يتولى وزير التعليم العالي، سيقوم بأعمال وزيرة الصحة لحين شفائها.
© REUTERS / Nariman El-Mofty
وكانت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، قد تعرضت لأزمة قلبية، نقلت على إثرها إلى مستشفى وادي النيل بالعاصمة المصرية، وتم احتجازها داخل غرفة العناية المركزة.
ووقتها، صرح خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أن الوزيرة أجرت قسطرة علاجية في القلب، فيما قالت وسائل إعلام مصرية إن الوزيرة عانت من ارتفاع شديد في ضغط الدم أدى إلى ارتشاح في المخ.
وفيما نقلت وسائل إعلامية قرار الفريق الطبي المعالج بمنع الزيارة عن زايد نهائيا، كشف محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري، أن “الأمور الصحية للوزيرة المصرية تتحسن حاليًا وستخرج سريعا من المستشفى”.
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