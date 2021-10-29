شركة روسية بصدد تزويد السعودية بطائرات مسيرة مجهزة لمهمات خاصة فوق العادة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مدير الشركة المطورة للطائرة المسيرة “مختبر المستقبل”، ألكسندر ليميك، أن الشركة بصدد توريد طائراتها من طراز “قاناتوخود” إلى المملكة العربية السعودية وفيتنام ودول أخرى.

وجاءت تصريحات ليميك خلال مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” قال فيها: “سيتم توريد هذا النوع من الطائرات المسيرة إلى دول عدة أبرزها السعودية وفيتنام وتتميز طائرات “قاناتوخود” كونها قادرة على إجراء إصلاحات وصيانة للخطوط التوتر العالي”.

وبحسب المدير ليميك، لتسيير هذه الطائرة ليس بحاجة إلى فريق كامل، فقط يكفي شخصان للمهمة وهما الطيار ومهندس متخصص.

يذكر أن طائرات “قاناتوخود” هي عبارة عن طائرات لتشخيص وصيانة خطوط الطاقة الكهربائية العالية، كما أنها طائرة متعددة المروحيات يتم التحكم فيها عن بُعد ومجهزة بمجموعة متنوعة من الأجهزة، بالإضافة إلى عربة يمكن تركيبها على الطائرة وإزالتها في أي وقت وبهذه الطريقة تمكن الفريق الذي يسير الطائرة من تحريك العربة على طول خطوط الطاقة.

وبدأت الشركة في عام 2021 مشاريع تجريبية في المملكة العربية السعودية وتركيا.