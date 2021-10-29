وزير بريطاني يهدد فرنسا: خيار التصعيد متاح لدينا

محمد بن مسعود - الدمام - هدد وزير البيئة البريطاني، جورج يوستيس، فرنسا مؤكدا أن خيار التصعيد متاح لدى بلاده في التعامل مع فرنسا.

وحسب تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، قال يوستيس: “من الواضح أن الخيار دائما ما يكون متاحا لدينا لتصعيد الإجراءات التي نقوم بها”.

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ولفت إلى أن هذه الخيارات يمكن أن تكون تجاه “السفن الفرنسية واعتلاء المزيد منها إذا كان هذا هو ما يفعلونه مع سفننا”.

وقال: “هناك أمور إدارية أخرى يمكن أن نطلبها من السفن (الفرنسية). إنه شيء لا نريد الخوض فيه”، مشددا: “بالتأكيد لدينا القدرة على الرد بطريقة متناسبة”.

يأتي هذا التصعيد ردا على احتجاز فرنسا لسفينة صيد بريطانية في المياه الإقليمية الفرنسية، والذي يترافق مع احتدام نزاع يتعلق بحقوق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان وزير الخارجية البريطاني قد استدعى سفير فرنسا في لندن للحصول على توضيح بشأن تصرفات باريس اليوم الجمعة.

وقد أعلنت النيابة العامة الفرنسية، اليوم الجمعة، استدعاء قبطان السفينة البريطانية المحتجز للمثول أمام المحكمة، بسبب الصيد دون إذن في المياه الفرنسية، حسب تعبيره، مؤكدا أنه “بعد التحقق، لم يكن لدى قبطان السفينة التصريح المطلوب للصيد في المنطقة الاقتصادية الفرنسية الخالصة”.

يأتي ذلك في حين أكدت السلطات البريطانية أن لديه رخصة صيد في المياه الفرنسية، مشيرة إلى أنه قد يكون خطأ إداريًا.

وكانت وزيرة الشؤون البحرية الفرنسية، أنيك جيراردين، قد أعلنت احتجاز بلادها سفينة صيد بريطانية، مؤكدة أنه تم تحذير السفينتين خلال عملية تحقق قبل الاحتجاز.

وقالت إن السفينة الأولى لم تستجب على الفور، والثانية لم يتم السماح لها بالصيد في المياه الفرنسية لذلك تم احتجازها.

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