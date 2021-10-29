تبدأ اليوم.. «الحصيني» يوضِّح خصائص أيام منزلة «السماك»

الرياض - محمد عبدالله - قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الجمعة هو أول أيام المنزلة الثانية من منازل وسم السماك، وأيامه 13 يومًا، وهو النجم الخامس من نجوم الخريف، وآخر النجوم الشامية.

وأضاف الحصيني –عبر تويتر- أن أيام السماك تزداد فيها برودة الأجواء ليلًا، وتخفّ الحرارة نسبيًا نهارًا، وهو غزير المطر إن قدر الله فيه أمطارًا، وتقل فيه الرغبة لشرب الماء لازدياد البرودة مع تقدم الأيام.

وأوضح أنه تنتشر فيه أمراض الحساسية بأنواعها المختلفة (نزلات البرد من زكام وإنفلونزا) بسبب التقلبات الجوية، وقال الشعبي رحمه الله: «لا يطلع السماك إلا وهو غارز ذنبه في برد» يقصد بذلك ارتفاع نسبة تقدم موجات البرد خاصة آخر أيام السماك، وفيه تستمر زيادة الليل.

وأشار الحصيني إلى أنه تبدأ فيه زراعة القمح والشعير في وسط المملكة، وتزرع البقول والخضار والورقيات، وتسمد الأشجار، وكانت العرب تقول «إذا طلع السماك ذهبت العكاك واستقامت الاضاك وقل على الماء اللكاك»، وتُحمى فيه خلايا النحل من البرد، وفيه هجرة الكرك (الأصلع)، وآخره بداية هيجان الإبل.

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