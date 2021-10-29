تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية رياح وأتربة على 7 مناطق.. الجمعة

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد إلى تكوُّن سحب رعدية ممطرة وهطول أمطار رعدية ونشاط للرياح والأتربة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك على 7 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة من اليوم الجمعة.

سحب وأمطار رعدية

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مواقع «اليتمة، وادي الفرع، العيص» بمنطقة المدينة المنورة تشهد تكون تشهد سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

فيما تشهد مناطق مكة المكرمة «أضم، العرضيات، بني يزيد، ميسان، السيل الكبير، الشفا، الطائف، الهدا، الكامل، رهاط، مدركة» والباحة «القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، الحجرة، المخواة، فرعة غامد الزناد، الباحة، قلوة» وعسير «أبها، النماص، بلقرن، تنومة، المجاردة، بارق، رجال المع، محايل» وجازان «الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا» هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

رياح نشطة وأتربة

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن مناطق الرياض «البجادية، الدوادمي، الرين، المجمعة، ساجر، شقراء، عفيف» والقصيم «البكيرية، الرس، المذنب، النبهانية، بريدة، عقلة الصقور، عنيزة» ومكة المكرمة «الخرمة، المويه، تربة، رنية» تشهد رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

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