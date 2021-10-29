لتوثيق اقتصاديات الثروات الطبيعية في المملكة.. تأسيس جمعية «الجيولوجيون السعوديون»

الرياض - محمد عبدالله - وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، أمس الخميس، على تأسيس جمعية "الجيولوجيون السعوديون" كجمعية جيولوجية تعاونية تُعد الأولى من نوعها في المملكة، ويتكون مجلسها التأسيسي من 14 عضواً مؤسساً.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، البروفيسور عبدالعزيز بن عبدالله بن لعبون في بيان أمس، إن الجمعية تهدف إلى إنشاء منصة توثيق وتدوين الظواهر الجيولوجية الطبيعية واقتصاديات الثروات الطبيعية في المملكة، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة بشتى فروع علوم الأرض.

وتابع بن لعبون أن الجمعية تهدف أيضاً إلى وضع برامج تدريبية وتأهيلية "حقلية" للجيولوجيين الجدد وغيرهم في القطاعين الحكومي والخاص، لافتاً إلى أنها ستنظم رحلات جيولوجية ميدانية للجيولوجيين الهواة والطلبة.

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