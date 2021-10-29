«الأرصاد» عن طقس الجمعة: سحب رعدية ورياح نشطة وغيوم على مناطق عدة

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الجمعة، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت توقعات المركز الوطني للأرصاد، إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق حائل، الجوف والحدود الشمالية. ولا يستبعد تكوَّن الضباب على سواحل الخليج العربي والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

وفيما يتعلق بحالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف قد يصل إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

اقرأ أيضًا:

«الأرصاد» عن طقس الجمعة: أمطار غزيرة وجريان للسيول على مناطق عدة

طقس الجمعة.. سحب رعدية على 4 مناطق