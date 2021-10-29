أسعار النفط تتجه للهبوط بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية أكثر من المتوقع

تتجه أسعار النفط نحو تسجيل أول خسائر أسبوعية منذ شهرين بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية أكثر من المتوقع.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، بما يعادل 0.3 في المئة، لتسجل 84.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أي بنسبة 0.1 في المئة إلى 82.93 دولار للبرميل.

وأضاف المحللون أن خام برنت وغرب تكساس في طريقهما للتراجع بنحو واحد في المئة خلال الأسبوع، في أول هبوط أسبوعي في 10 أسابيع للخام الأمريكي والأول في 8 أسابيع لخام برنت.

وحسب "رويترز"، قال محللون في "فيتش سوليوشنز" في مذكرة أسبوعية اليوم الجمعة، إن ارتفاع الأسعار اقترب على الأرجح من ذروته، ولذلك ستنخفض في الأجل القريب.

وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أظهرت، الأربعاء الماضي، ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة أكثر بكثير مما كان متوقعا في الأسبوع المنتهي في 22 أكتوبر/تشرين الأول.

وتتجه الأنظار إلى الاجتماع المقبل لمجموعة "أوبك+" التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاءهما في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويتوقع محللون أن يتمسك التكتل بخطته لإضافة 400 ألف برميل يوميا إلى المعروض شهريا حتى أبريل/نيسان 2022.

بينما قال محللون في "جيه.بي مورجان" إن السعودية حذرت من أنه مع الصورة غير الواضحة للطلب، قد تكون هناك زيادة ضخمة في مخزونات النفط العالمية في 2022.

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