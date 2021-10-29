بداية انتشار أمراض الحساسية.. “الحصيني” يحذر من أيام منزلة “السماك” ويوضِّح خصائصه

محمد بن مسعود - الدمام - أكد الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الجمعة هو أول أيام المنزلة الثانية من منازل وسم السماك، وأيامه 13 يومًا، وهو النجم الخامس من نجوم الخريف، وآخر النجوم الشامية.

وقال “الحصيني” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”،إن أيام السماك تزداد فيها برودة الأجواء ليلًا، وتخفّ الحرارة نسبيًا نهارًا، وهو غزير المطر إن قدر الله فيه أمطارًا، وتقل فيه الرغبة لشرب الماء لازدياد البرودة مع تقدم الأيام.

وأوضح الحصيني أنه تنتشر فيه أمراض الحساسية بأنواعها المختلفة (نزلات البرد من زكام وانفلونزا) بسبب التقلبات الجوية، وقال الشعبي رحمه الله: “لا يطلع السماك إلا وهو غارز ذنبه في برد” يقصد بذلك ارتفاع نسبة تقدم موجات البرد خاصة آخر أيام السماك، وفيه تستمر زيادة الليل.

وأشار إلى أنه تبدأ فيه زراعة القمح والشعير في وسط المملكة، وتزرع البقول والخضار والورقيات، وتسميد الأشجار، وكانت العرب تقول “إذا طلع السماك ذهبت العكاك واستقامت الأضاك وقل على الماء اللكاك”، وتُحمى فيه خلايا النحل من البرد، وفيه هجرة الكرك (الأصلع)، وآخره بداية هيجان الإبل.