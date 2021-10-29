كلاسيكو الدوري.. الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة القمة بين الأهلي والهلال الليلة

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:

يلتقي فريق الهلال حامل اللقب في الموسم الماضي ضيفًا من العيار الثقيل على غريمه التقليدي فريق الأهلي في تمام الساعة 7:50 بتوقيت مكة المكرمة من مساء اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 على أرضية ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم في المملكة، وذلك ضمن فعاليات بطولة دوري المحترفين للموسم الحالي 2021 – 2022.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال

تذاع مباراة الأهلي ضد الهلال في الأسبوع العاشر من مسابقة دوري المحترفين، في تمام الساعة 7:50 من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة SSC Sport 1HD & 1SD بصوت المعلق سمير المعيرفي.

يدخل الأهلي مواجهة الليلة وهو يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 11 نقطة من 9 مباريات، في المقابل يحتل الهلال المركز الرابع برصيد 15 نقطة من 7 مباريات، حيث يتبقى له مباراتين مؤجلتان، بينما يتصدر فريق ضمك برصيد 18 نقطة.

تشكيل الهلال أمام الأهلي

من المتوقع أن يبدأ البرتغالي ليوناردو جارديم المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، متعب المفرج، محمد البريك

خط الوسط: سلمان الفرج، جوستافو كويلار، لوسيانو فييتو

خط الهجوم: ماتيوس بيريرا ، سالم الدوسري ، بافيتيمبي جوميز.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال:

من المتوقع أن يبدأ البلجيكي بينسك هاسي المدير الفني للراقي المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: محمد الربيعي

خط الدفاع: إزغيان أليوسكي، دانكلير بيريرا، عبدالباسط هندي، محمد خبراني

خط الوسط: محمد المجحد، فيليب براردريتش، علي الأسمري

خط الهجوم: الحسن نداو، عبدالرحمن الغريب، عمر السومة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال

ويواصل الحارس الدولي محمد العويس غيابه عن مباريات الأهلي في الفترة الحالية نتيجة معاناته من الإصابة بالرباط الجانبي ، والتي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب السعودية ضد الصين في الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

وعلى الجانب الآخر، يعاني الهلال من كثرة الإصابات في صفوفه خلال الفترة الحالية، ويفقد الفريق الأزرق عدداً من نجومه في كلاسيكو الأهلي.

ويغيب عن الهلال في الكلاسيكو 3 لاعبين بسبب الإصابة وهم؛ المهاجم موسى ماريجا والمدافع جانغ هيون سو والظهير الأيسر ياسر الشهراني.

بينما لن يتواجد الثلاثي عبدالله الحمدان وحمد اليامي وخليفة الدوسري أمام الأهلي في الكلاسيكو بسبب انضمامهم للمنتخب الوطني الأولمبي لخوض منافسات تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022.

وكان الهلال قد حقق فوزا مثيرا في الجولة الأخيرة على ضيفه فريق الرائد بنتيجة 3 – 2، بفضل هدف قاتل من توقيع النجم الفرنسي جوميز في الوقت بدلا من الضائع.

وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين في الدوري المحترفين، حقق خلالها الهلال فوزا كاسحا على الأهلى بنتيجة 5 – 1، في الجولة الـ 28 من الموسم الماضى 2020 – 2021.