بالفيديو.. الدفاع المدني يكشف مشاهد مأساوية راح ضحيتها الكثير ويوجه نصيحة

الرياض - محمد عبدالله - نشرت المديرية العامة للدفاع المدني، مقطع فيديو يوثق مشاهد مأساوية تعرض لها البعض؛ بسبب جريان الأودية والأمطار الغزيرة، مشيرًا إلى ضرورة عدم المغامرة في المناطق الخطرة.

ويظهر في مقطع الفيديو، بعض الضحايا الذين علقوا في الأودية والمياه الغزيرة في عدة مدن؛ حيث قال الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر موقع «تويتر»: «لا تغامر، حتى لا تكون الضحية التالية».

على صعيد آخر، أعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعاته للطقس خلال شهر نوفمبر المقبل؛ حيث ستكون الأمطار حول معدلها الطبيعي، بينما تكون الحرارة أعلى بمقدار درجة مئوية واحدة على ثلاث مناطق.

وذكر مركز الأرصاد، عبر تويتر، أن خلال شهر نوفمبر المقبل، متوقع أن يكون هطول الأمطار حول المعدل على جميع مناطق المملكة، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجة مئوية واحدة على مناطق تبوك والحدود الشمالية وحائل.

وأشار إلى أن درجات الحرارة ستكون حول المعدل الطبيعي لها، على الجزء الجنوبي من المملكة.

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