«نشرة عاجل».. تطوير لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا.. وموعد قمة السعودية وأستراليا

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة المحلية والدولية والرياضية، أبرزها: بدء ترخيص مقار الحجر الصحي المؤسسي لاستضافة القادمين من خارج المملكة، مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي يلتقي بفريق الإخبارية، الموارد البشرية تتفاعل مع بلاغ مواطن وتغلق عددًا من المنشآت.. وتوجه نصيحة، استنزاف 120 مليون ريال في المملكة سنويًّا بسبب الديات.. والسماسرة السبب الرئيسي، حساب المواطن يحدد سببين لإيقاف الاستحقاق، والقبض على 17 مخالفًا لنظام الإقامة ارتكبوا جرائم سرقة مركبات متعطلة وتفكيك أجزائها وبيعها بالرياض.

بدء ترخيص مقار الحجر الصحي المؤسسي لاستضافة القادمين من خارج المملكة

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان البدء بإصدار التراخيص لمقار الحجر الصحي المؤسسي المؤهلة لاستضافة القادمين من خارج المملكة من عمالة الشركات غير المحصنين، بعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وذلك في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، والاستعداد التام وتكامل الأدوار بين الجهات ذات العلاقة لاستقبال القادمين عبر المنافذ بشكل سليم وآمن، وفقًا للاحترازات الصحية وتوفير غرف الحجر الصحي للجميع.

مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي يلتقي بفريق "الاخبارية"

التقى مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي اللواء ركن فيصل بن ربيعان، مدير مكتب قناة الإخبارية في المنطقة الشرقية الزميل خالد بن فيصل الجناحي ومجموعة من مراسلي الأخبار في القناة لتفعيل الشراكة بينهما وبحث أوجه التعاون.

الموارد البشرية تتفاعل مع بلاغ مواطن وتغلق عددًا من المنشآت.. وتوجه نصيحة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، أن الوزارة تفاعلت مع بلاغ أحد المواطنين في محافظة خميس مشيط، بعد وجود عدد من المخالفات؛ حيث تم ضبط 11 مخالفة وإحالة المخالفين لجهات الاختصاص.



مواطنة تشكو إزالة بسطتها وقطع رزقها.. و«بلدية بيش» تتفاعل

تفاعلت محافظة وبلدية بيش بمنطقة جازان، مع شكوى مواطنة من إزالة بسطتها التي أقامتها على طريق عام، فيما قدم شخص بلاغًا عنها.



الحقباني: استنزاف 120 مليون ريال في المملكة سنويًّا بسبب الديات.. والسماسرة السبب الرئيسي

كشف الإعلامي، سعود الحقباني، عن دور السماسرة في أزمات القتل والديات في المملكة، مشيرًا إلى أنهم السبب الرئيسي في أغلب الأزمات التي يعيشها المجتمع بسبب القتل والثأر.



القبض على 17 مخالفًا لنظام الإقامة ارتكبوا جرائم سرقة مركبات متعطلة وتفكيك أجزائها وبيعها بالرياض

ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم، 17 مخالفًا لنظام الإقامة ارتكبوا جرائم سرقة مركبات متعطلة وتفكيك أجزائها وبيعها.



رفع جاهزية الهلال الأحمر بالطائف تزامنًا مع الحالة المطرية

قامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف برفع الاستعداد والجاهزية داخل المحافظة والمحافظات المجاورة لها؛ تزامنًا مع تحذيرات المركز الوطني للأرصاد حول التغييرات المناخية التي ستشهدها المحافظة.



ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة لأكثر من 45.5 مليون

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى أكثر من 45,552,583 جرعة، منها 24,162,263 جرعة أولى، 21,390,320 جرعة ثانية.



فيديو يوثق إحدى حالات التعنيف المنزلي.. والعنف الأسري يتفاعل

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، توثق إحدى حالات التعنيف المنزلي؛ حيث تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع النشطاء.



حساب المواطن يحدد سببين لإيقاف الاستحقاق

حدد برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، سببين لإيقاف حساب المستفيد يتضمنان «عدم تصحيح البيانات، أو تقديم اعتراض خلال 90 يومًا.



«آل الشيخ» يدشن منصّة التعليم الإلكتروني.. و5 أهداف وراء إطلاقها

دشن وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني «FutureX» بمقر المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.



بالفيديو.. الزعاق يحدد «الأيام الأبكر» لصلاة الظهر على الدول العربية

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن هذه الأيام هي الوقت الأبكر لدخول وقت صلاة الظهر خلال السنة على معظم البلدان العربية.



تحويل خط السير القادم من طريق الأمير عبدالمجيد بإتجاه «سلطانة» في المدينة المنورة

نوَّهت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة؛ بتحويل حركة خط السير القادم من طريق الأمير عبدالمجيد.



طيران أديل يفوز بجائزة أفضل طيران في التجارة الإلكترونية 2021

أعلن طيران أديل، الشركة الوطنية الأكثر صعودًا في صناعة النقل الجوي بمنطقة الشرق الأوسط اليوم عن فوزه بجائزة الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي لعام 2021 عن فئة أفضل خطوط طيران في التجارة الإلكترونية.



غلق طريق الهدا بالاتجاهين بشكل مؤقت

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية، اليوم الخميس، إغلاقًا مؤقتًا لطريق (الهدا) احترازيًا بالاتجاهين.



بالفيديو.. مستشار اقتصادي: المملكة أصبحت مركز الفعاليات الاقتصادية العالمية

أكد المستشار الاقتصادي، توفيق السويلم، أن المملكة أصبحت مركز فعاليات الاقتصاد العالمي، وذلك بعد تنظيم مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.



«البيئة»: 50 ألف ريال غرامات مالية على مخالفين لنظام الرفق بالحيوان

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقوبات وغرامات مالية، تقدر قيمتها بـ50 ألف ريال، على أشخاص ومنشآت قامت بعدة سلوكيات مخالفة لنظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في عدد من مناطق المملكة.



التحالف: 22 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، عن تنفيذ 22 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة.

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