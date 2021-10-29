مخالف ومقيم يقطعان الأشجار لتحويلها إلى فحم في جدة.. و«الأمن البيئي» يضبطهما

الرياض - محمد عبدالله - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في محافظة جدة مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومقيمًا من الجنسية اليمنية، لقطعهما الأشجار بغرض تحويلها إلى فحم، وبحوزتهما أكثر من (590) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين، وأدوات تقطيع الأشجار وصناعة الفحم.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه طُبقت الإجراءات النظامية بحقهم، وتم تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وجدد التأكيد على أن عقوبة قطع الأشجار غرامة تصل إلى (20) ألف ريال لكل شجرة، وعقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

ودعا الرائد المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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