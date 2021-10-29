محمد بن مسعود - الدمام - القبض على فنانة شهيرة بوضع غير لائق في حمام الرجال.. والمفاجأة في هوية الشخص الذي ظهر معها

تداولت الصحف التركية خبر صدم متابعين السوشيال ميديا عن نجمة مسلسل “الحفرة” الفنانة التركية ديلان جيجك دينيز وحبيبها المخرج الأيسلندي “ثور سافارسون”، حيث تم القبض عليهما وهما في حمام الرجال معًا.

وفي التفاصيل، زعم في البرنامج التركي “لا أستطيع ألا أقول söylemezsem olmaz” أن ديلان جيجك دينيز البالغ من العمر 26 عامًا وحبيبها “ثور سافارسون” اللذان كانا في أحد المطاعم في منطقة “ببيك” قد اختفيا بشكل مفاجئ عن الأنظار.

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وسمع العاملون في المطعم أصوات مزعجة خارجة من حمام الرجال، وعند الدخول وجدوا الفنانة التركية وحبيبها في وضع غير لائق. فضل الثنائي التزام الصمت ولم يخرج بأي تصريح بشأن هذه المزاعم.

من هي ديلان جيجك دينيز؟

دخلت ديلان جيجك دينيز إلى عالم الشهرة بعد فوزها بالمركز الثاني بلقب ملكة جمال تركيا عام 2014، ومثلت بلدها في مسابقة ملكة جمال العالم عام 2015، وهو نفس السنة التي دخلت فيها إلى عالم التمثيل.

بدأت مشوارها الفني من خلال مسلسل “الحلوات الصغيرات الكاذبات Tatlı Küçük Yalancılar”، كما شاركت في مسلسل “بنات الشمس Güneşin Kızları”.

وسطع نجم ديلان جيجك دينيز في مسلسل “الحفرة Çukur”، وجسدت فيه دور “سنا” وهي الحب الأول لـ “ياماش” وقام بلعب دوره الفنان التركي الشهير “أراس بولوت إيناملي”.

أما عن آخر أعمالها فقد شاركت في مسلسل “اللهيب Alev Alev” وشاركها بطولة العمل، “ديميت افجار”، و “هازار إيرجوتشلو”.

وتدور أحداث مسلسل اللهيب حول ثلاثة فتيات وهم “جيمري” التي تحاول الهروب مع ابنتها الصغيرة من الكابوس المليء بالعنف الذي عاشته بعد زواجها، و”رويا” التي لم تواجه أبدًا الوجه الهادم للحقيقة في حياتها الجميلة، و”شيشيك” التي على أعتاب فقدان جمالها وهويتها المتمثلة بوجودها، تتقاطع أقدار هؤلاء النساء الثلاثة التي تختلف شخصياتهن وقصصهن عن بعضها كثيراً في حريق ينشب في الصهريج. لن يكون أي شيء كالسابق بعد اللهيب!