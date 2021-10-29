محمد بن مسعود - الدمام - اعترافات صادمة لسيدة احتفظت بجثة ابنتها 5 سنوات في المرحاض .. ما قالته لا يخطر على بال شيطان !!

استمعت النيابة العامة في الكويت إلى أقوال والد فتاة “السالمية” المتوفية التي احتفظت والدتها بجثتها 5 سنوات داخل دورة مياه الشقة.

وبحسب “القبس” فإن الأب اخبر النيابة في أقواله بأنه قد انفصل عن الأم منذ 4 سنوات. وأكد خلال التحقيقات أن قساوة قلب الأم وخصوصًا على أبنائها كانت السبب الرئيسي وراء انفصاله.

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وأكد الأب خلال أقواله أمام النيابة أن الأم كانت تضرب أبناءها بشكل مستمر، بحجة أنها والدتهم وتربيهم.

وكانت الأم قد اعترفت خلال التحقيقات بأنها حبست حرية البنت، ولم تقصد التسبب بوفاتها، وإنما كانت تقصد تربيتها ومنعها من الخروج المتكرر من المنزل، لكنها عندما اكتشفت وفاتها ذات يوم، أخفت الخبر خشية من انفضاح أمرها واتهامها بأنها المتسببة في ذلك.

