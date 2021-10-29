محمد بن مسعود - الدمام - شاهد.. أجمل امرأة على وجه الأرض التركية هاندا أرتشيل بإطلالة سوداء جريئة وساحرة من سيارتها على إنستجرام..(صورة)

خضعت الممثلة التركية هاندا أرتشيل، بطلة مسلسل أنت اطرق بابي، لجلسة تصوير جديدة داخل سيارتها وقامت بمشاركتها مع متابعيها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة وجذابة.

إطلالة هاندا أرتشيل

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وتألقت هاندا أرتشيل بارتدائها هوت شورت باللون الأسود وعليه تي شيرت باللون الأسود، وفوقه جاكيت كلاسيكي باللون الأسود بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها .

وقامت هاندا أرتشيل بترك خصلات شعرها منسدلة عبر اكتافها وظهرت بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز رقة ملامحها.

ووضعت هاندا أرتشيل بعض اللمسات الناعمة من المكياج، واختارت اللون الكشميري الناعم كأحمر شفاه، مع الماسكارا والآي لاينر والآي شادو بألوان ترابية لتبرز من جمال عينيها .

هاندا أرتشيل

ولم تتكلف هاندا أرتشيل في ارتداء الإكسسوارات، حيث اكتفت بإختيار نظارة شمسية باللون الأسود وبعض الأساور الناعمة باللون الذهبي ، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وجذابة بشكل كبير.

حياة هاندا أرتشيل

ولدت هاندا أرتشيل في 24 نوفمبر 1993، وهي ممثلة وعارضة أزياء تركية، ودرست الفنون التركية التقليدية في جامعة معمار سنان للفنون الجميلة، وشقيقتها هي الممثلة التركية الناشئة غمزة أرتشيل مواليد 17 مارس 1992.