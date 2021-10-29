محمد بن مسعود - الدمام - شاهد.. نجمة سعودية تظهر بدون ملابس احتفالا بالهالويين (صورة)

شاركت النجمة السعودية المعروفة باربي نجد صورة على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي صدمت فيها المتابعين .

وظهرت باربي نجد في الصورة بإطلالة عارية لا ترتدي شيئًا بنطلون شفون وحذاء وتقوم بحركات مثيرة إحتفالا بالهالوين .

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وعلقت برمز العنكبوت والشبكة إحتفالا بالهالوين .

وأثارت الصورة ضجة وبلبلة على مواقع التواصل الإجتماعي وإنهالت تعليقات المتابعين عليها .

وتعرف باربـي نجد بأنها تتماثل بلعبة باربي، مع أنها لا تشبهها كثيرًا لكنها ملفتة للنظر.

وحظيت بقاعدة متابعين بلغت 100 ألف متابع، رغم أنها لا تتابع أي شخص على حسابها ما عده البعض غريبًا.