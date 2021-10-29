محمد بن مسعود - الدمام - الجيش يعلن بدء عملية عسكرية بالسلاح الثقيل لدك الحوثيين في مأرب
أعلن الإعلام العسكري للقوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم الخميس، عن عملية عسكرية نفذتها مدفعية الجيش الوطني لدك تجمعات للمليشيات الحوثية في الجبهة الغربية بمحافظة مأرب (شرقي اليمن).
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مدفعية الجيش تدك، في هذه الأثناء، تجمعات مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة المشجح غرب مارب.
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وأكد المركز الإعلامي سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها، جراء العملية التي نفذتها مدفعية الجيش الوطني.
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