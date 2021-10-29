محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : حصيلة مروعة لضحايا المجزرة التي ارتكبها الحوثيين

كشفت مصادر محلية وطبية، عن الحصيلة الأولية لضحايا المجزرة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي في مديرية الجوبة جنوبي محافظة مأرب (شرقي اليمن).

وأكدت المصادر استشهاد 12 مدنياً، وإصابة آخرين، جراء استهداف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بصاروخ باليستي منزل الشيخ “عبداللطيف القبلي” في قرية “العمود” بمديرية “الجوبة”.

قد يهمك ايضاً

وأوضحت المصادر أن من بين الضحايا اثنين من أبناء الشيخ “القبلي”، واصابة آخرين.

‎

يأتي ذلك، وسط معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني المسنودين برجال القبائل، ومليشيا الحوثي في عدد من مناطق مديرية الجوبة.

وكانت المليشيا الحوثية، سيطرت على مركز مديرية الجوبة، الثلاثاء الماضي، فيما لا تزال مناطق واسعة من المديرية تحت سيطرة قوات الجيش.