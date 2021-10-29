شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير 5 صواريخ حوثية أطلقت نحو جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دمرت الدفاعات الجوية السعودية ، أمس، 5 صواريخ أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان.

وشدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى إحباطه محاولات الميليشيات الحوثية العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن قبل أسبوع، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي تجاه جازان.